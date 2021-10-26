بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، كشفت شركة جي أيه سي موتور عن طرازيها الجديدين كليا GS4 متعدد الاستخدامات وGA6 السيدان الأنيقة، وذلك في فعالية حصرية هي الأولى من نوعها لشركة سيارات صينية، حيث تم عرض فيديو خاص حمل عنوان: GO AND CHANGE على شاشة برج خليفة العملاقة في دبي، استعرض في بدايته مكانة العلامة التجارية العريقة في الصين، ونجاحها في احتلال مرتبة متقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل 500 علامة تجارية، ليكشف فيما بعد عن الطرازات الجديدة كليا معلنة بذلك وصولها إلى أسواق الشرق الأوسط، وسط حضور حشد كبير من الزوار وتفاعل إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



GS4 مثالية للعائلات الصغيرة



يتميز الهيكل الخارجي لسيارة GS4 الجديدة كليا بتصميم جديد يجسد مفهوم الضوء والظل المنحوت بالإضافة إلى تصميم السقف «العائم»، وهو ما يمنح السيارة مظهرا رياضيا دون المساومة على المساحة الداخلية.



وفي الداخل، تتميز المقصورة بالرحابة والعصرية، حيث تمت ترقية المواد المستخدمة لتوفير أقصى درجات الراحة، مع مقاعد ذات جودة عالية، وشاشات جديدة مزدوجة للوحة القيادة والكونسول الوسطي، مع مساحة تحميل تبلغ 1570 ملم بعد طي المقاعد الخلفية.



وتحت الغطاء الأمامي يوجد محرك رباعي الأسطوانات توربو بتقنية BOSCH E-turbo، بسعة 1.5 ليتر يولد قوة 130 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، والذي يوفر تجربة قيادة سلسة وقوية عالية الاستجابة.



وتزود السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان المتقدمة، بما في ذلك أنظمة مساعدة القيادة الذكية، ووسائد هوائية عالية الجودة، وهيكل السيارة المصنوع من الفولاذ عالي القوة، تجعل من GS4 الجديدة خيارا مثاليا للعائلات الصغيرة.



GA6 السيدان الأنيقة



وتتميز سيارة GA6 السيدان الجديدة كليا بتصميم جديد مع خط كتف أنيق ممتد على طول الهيكل بالكامل، مع تصميم جديد للشبك الأمامي، وإضاءة أمامية ثلاثية العدسات مع إضاءة نهارية، أما التصميم الخلفي فيتميز بإضاءة LED متصلة تضفي حياة جديدة في مظهرها.



وفي الداخل، تمت ترقية كافة المواد والتكنولوجيا المستخدمة، حيث سيتمتع الركاب بمقصورة مريحة ومجهزة بأحدث أنظمة الاتصال والترفيه، إلى جانب مساحة كبيرة للأرجل، مع صندوق أمتعة بسعة تخزين تصل إلى 500 ليتر.



ميكانيكيا، تزود GA6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 ليتر توربو يولد قوة 130 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.



وتقدم GA6 الجديدة كليا للمستخدمين مستقبل القيادة مع نظام مساعد القيادة الآلي L2 المطور من جي أيه سي موتور، حيث يعمل هذا النظام على تحسين القيادة من خلال اقتراح تغييرات الحارة وإجراء التعديلات وفقا لحركة المرور، وسيكون متاحا قريبا في أسواق الشرق الأوسط.



ويعد إطلاق هذين الطرازين الجديدين جزءا مهما من التطوير المستمر لشركة جي أيه سي موتور، حيث سيدعم النمو القوي للعلامة التجارية في الأسواق الخارجية، ويساعد على خلق وسائل تنقل أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.