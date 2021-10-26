القاهرة - محمد صلاح



يبدو ان فيلم «كيرة والجن» سيصبح صاحب لقب أطول فيلم يستغرق تصويره فترة قياسية، حيث بلغ حتى الآن ما يقرب منذ ثلاث سنوات، ومازال يتبقى نحو أسابيع قليلة أخرى لينتهي التصوير ويدخل مرحلة المونتاج.



طول فترة التصوير سببها جائحة كورونا، بجانب أنه فيلم ضخم من ناحية الإنتاج ويحتاج الى تحضيرات كثيرة، كما تم التصوير الخارجي في أكثر من دولة، منها المجر وكرواتيا، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وسيد رجب، والعمل تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



يتناول الفيلم واقع المجتمع المصري فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، من خلال قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال وصولا إلى عام 1924.