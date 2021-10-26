دمشق - هدى العبود



انضم النجم سلوم حداد إلى قائمة أبطال مسلسل «أولاد البلد» من تأليف عثمان جحا ومؤيد نابلسي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.



يعود العمل إلى زمن الاحتلال العثماني لبلاد الشام، وتحديدا إلى نهاية الدولة العثمانية ويعالج العمل الدرامي الذي يصور في دمشق حاليا، صراع الأغوات في تلك المرحلة بين الخير والشر، تشهد الحارات الشامية حربا لن تحمد عقباها وتجمع أبرز الشخصيات التي كانت حاكمة في تلك المرحلة الزمنية، ومن أبطاله باسم ياخور الذي يلعب أحد الأدوار الأساسية وفادي صبيح ونظلي الرواس، ونضال نجم وغيرهم من الممثلين السوريين، فيما أعلن القائمون على العمل أن عرضه سيكون خارج السباق الرمضاني المقبل.