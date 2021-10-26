يعقوب العوضي



فجر برقان أولى مفاجآت الدوري الممتاز لكرة اليد بفوزه على السالمية 26-25 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، ورفع برقان رصيده الى 6 نقاط بينما توقف رصيد السالمية عند 8 نقاط.



وفي لقاء آخر قسا الكويت على العربي وفاز عليه 40 - 22 لينفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما يبقى رصيد العربي عند 4 نقاط.



وضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الاولى فاجأ التضامن خيطان بفوزه عليه 32-30 ليرفع رصيده الى 4 نقاط محتلا المركز الخامس للمرة الاولى منذ 9 مواسم، وبقي خيطان على رصيده السابق 4 نقاط أيضا، وفاز اليرموك على الشباب 32-29 ورفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي الشباب على رصيده السابق بنقطتين.



إلى ذلك، ضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة بوريس دينيتش لاعب الفحيحيل يوسف العجمي ليحل محل عبدالرحمن البالول لاعب الكويت والذي منعته ظروف العمل من المشاركة مع الأزرق في البطولة الدولية الودية والمقررة في قطر 7 نوفمبر المقبل.



من جانب آخر، اعتذر قائد الجهاز الفني للفريق الأول بنادي كاظمة المصري مروان رجب عن عدم الاستمرار مع البرتقالي فيما تبقى من مشواره في منافسات الدوري الممتاز وكأس الاتحاد لظروف خاصة، وأسندت إدارة النادي المهمة الى المدرب ياسر محمد ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد.