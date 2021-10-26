صرح مدير الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله عوض الدوسري بأن مشروع تطوير «مهارات الدعوة» من المشاريع الرئيسية في اللجنة، وقد بدأ العمل فيه منذ عام 2012 ليوفر زادا علميا وتثقيفيا وتربويا لكل مسلم يرغب في الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وبين أن المشروع عبارة عن موقع إلكتروني يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يعمل على كل أنظمة التشغيل.



وأشار إلى أن موقع «مهارات الدعوة» يحتوي على العديد من الملفات الدعوية المتكاملة مقسمة على حسب أهم المواضيع والمناسبات الدينية.

كما يزخر بالتجارب الدعوية الناجحة والفوائد الملهمة من هذه التجارب، وكذلك الدورات التدريبية الشرعية والتربوية المفيدة لكل داعية. وأضاف: يتميز المشروع أيضا بتدريب الدعاة على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في الدعوة إلى دين الله عز وجل. وأوضح الدوسري أنه يمكن زيارة موقع المشروع باللغة العربية من خلال الرابط: https://ar.dawahskills.com/ أو باللغة الإنجليزية من خلال الرابط: https://www.dawahskills.com/، وكذلك يمكن تحميل تطبيق «مهارات الدعوة» Dawah Skills من أبل استور.

واختتم الدوسري حديثه بدعوة المحسنين والمتبرعين للمساهمة في دعم هذا المشروع المميز لضمان استمراريته وعموم نفعه، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للجنة 97288044 أو مركز الاتصال 1800082 كما يمكن للمتبرع عمل استقطاع شهري.