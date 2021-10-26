ليلى الشافعي



نجح مركز المخطوطات والتراث والوثائق في التصدي لـ 182 محاولة اختراق الكترونية لموقعه الرسمي على شبكة الانترنت في سبتمبر الماضي.



وكشف رئيس المركز د.محمد الشيباني في تصريح له أنه أمكن التصدي لكافة التهديدات القادمة من جهات اختراق قادمة من بلدان عدة، مبنيا أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول في قائمة الأكثر دول بحثا في موقع المركز لشهر سبتمبر، فيما تربعت سنغافورة على المركز الثاني واستقرت الكويت في «الثالث».



وأوضح أنه إجمالي زيارات موقع المركز بلغ نحو 43380 زيارة من مختلف ارجاء العالم، مؤكدا أنها غطت مختلف الأقسام والتبويبات المهتمة بعلوم التراث والمخطوطات والوثائق، والأنتيكة، والمقتنيات التراثية والفنون والعلوم الإسلامية والعربية والعالمية، لافتا الى ان ذلك جاء وفقا لإحصائية رصدت اعداد الباحثين في موقع المركز.



وأضاف: كشفت الاحصائية اهتماما واسعا لدى المهتمين بالأبحاث المتعلقة بمختلف قضايا التراث والتاريخ.