يعقوب العوضي



عقدت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon للعام الرابع على التوالي والذي عقد في برج Ooredoo الواقع في مدينة الكويت. وجاءت هذه الشراكة لتؤكد اهتمام Ooredoo الكويت بالرياضة ودعم الشباب والمواهب الوطنية على جميع الأصعدة، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.



وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن انطلاقة مسابقات الترايثلون خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تصادف يومي 29 و30 من أكتوبر في الكوت، حيث يتضمن التريثلون 3 أنشطة مختلفة هي: سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض.



وسلط كل من مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب والمدير العام لدى شركة Suffix أحمد الماجد، ورئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، الضوء على أهمية هذه الفعاليات الرياضية التي تشجع روح المنافسة الودية وتبث الروح الرياضية. كما تم إبراز دور شركة Ooredoo في دعم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب دعما واحتضانا للمواهب الرياضية المتنوعة.



وتعليقا على الشراكة بين Ooredoo وFlying Start Triathlon، صرح مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب قائلا: «نلتزم في Ooredoo الكويت بالدعم المستمر للشباب وشحذ مواهبهم وطاقاتهم في مختلف مجالاتهم وبالتحديد تلك المتعلقة بصحة أجسادهم وعقولهم. نحن سعداء برعايتنا لمثل هذا الحدث الكبير في البلاد، ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح في الترايثلون».



من جهته، صرح المدير العام لدى شركة Suffix أحمد الماجد على هذه الشراكة قائلا: «نحن فخورون بالإعلان عن Flying Start Triathlon بنسخته الـ13 والممتد على فترة يومين في 29 و30 أكتوبر بعد التوقف لمدة عام نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أننا قمنا باستغلال هذا الوقت في تطوير تجربة سباق التريثلون من خلال إضافة موقع جديد لبدء السباق وهو ساحل الكوت، فنحن متحمسون لرؤية الرياضيين المحليين والإقليميين ينضمون إلينا مرة أخرى».



وأضاف الماجد قائلا: «جاءت الشراكة مع Ooredoo انطلاقا من دعمها المستمر لهذا الحدث على مدى سنوات بالإضافة لكونها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص والداعمة للشباب وأنشطتهم، فهي شراكة طويلة الأمد».



أما رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري فأكد حرص الاتحاد على هذه الأنشطة التي تهدف إلى إعادة النشاط والحيوية لأبناء الوطن وتشجيعهم على الرياضة بعد عامين على جائحة كوفيد-19، التي منعتهم من ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل صحي، كما تقدم بالشكر من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم غير المحدود في سبيل إنجاح البطولة.



Flying Start Triathlon هو سباق ترايثلون سنوي مقره في الكويت وهو من أقدم السباقات التي تقام في المنطقة، ويشمل 3 فئات هم: سوبر سبرينت وسبرينت وأولمبي. في فئتي السبرينت والأولمبي، المتسابقين لهم خيار الاشتراك بفريق او بشكل فردي. والفريق يتكون من شخصين أو ثلاثة كحد أقصى كل شخص عليه اجتياز واحدة من الثلاث (السباحة، الدراجة، الجري)، أما الفردي فعليه اجتيازها جميعا.



الأطفال لهم نصيب أيضا من السباق، حيث سيتم إطلاق سباق جونيور دواثلون «Flying Start Junior Duathlon» يوم الجمعة 29 أكتوبر من مكان السباق المحدد وهو ساحل الكوت. ويشمل السباق ركوب الدراجات والجري للأطفال من سنة 4 إلى 12 عاما. ويتكون السباق من 3 فئات عمرية، فئة صغار 1: من 10 إلى 12 سنة، وفئة صغار 2: من 7 إلى 9 سنوات، وفئة صغار 3: من 4 إلى 6 سنوات.