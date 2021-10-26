انتهى كلاسيكو الكرة الفرنسية بالتعادل السلبي بين باريس سان جرمان المتصدر ومضيفه مرسيليا الذي فشل في الإفادة من النقص العددي للضيوف في نصف الساعة الأخير على ملعب «فيلودروم»، بعد طرد المغربي أشرف حكيمي في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

وهذا التعادل الأول لفريق العاصمة هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وهزيمة، ليرفع رصيده الى 28 نقطة بفارق سبع نقاط عن لنس أقرب مطارديه، فيما يحتل مرسيليا المركز الرابع على بعد 10 نقاط من الصدارة.

وفي أول كلاسيكو فرنسي يخوضه الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ وصوله الى باريس مطلع الموسم، فشل في افتتاح غلته التهديفية في الدوري الفرنسي ولا يزال يبحث عن هدفه الأول.

وأخفق مرسيليا في تحقيق فوزه الأول على باريس سان جرمان بملعب «فيلودروم» منذ نوفمبر 2011، علما أنه تغلب على النادي الباريسي في عقر داره «بارك دي برانس» مطلع الموسم الماضي (1-0)، وهو الفوز الوحيد له على غريمه في العقد الأخير وفي المباريات الـ24 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وقال قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس «في ضوء كل ما حصل، أعتقد أنها نتيجة جيدة. جئنا الى هنا للحصول على 3 نقاط ولكن بعد الطرد بات الأمر صعبا. في الشوط الاول خلقنا الفرص واستحوذنا على الكرة وكان بإمكاننا التسجيل».