استهدفت طائرة إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات سورية وميليشيات حليفة عند أطراف مدينة «البعث» وقرية الكروم في محافظة القنيطرة جنوبي سورية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن إسرائيل شنت هجوما على المنطقة الجنوبية فجر أمس. ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: «سورية تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال».



وأفادت مواقع محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بناء المالية في مدينة «البعث»، الذي يعتبر قاعدة رصد ومراقبة لـ «حزب الله» اللبناني، إضافة إلى منطقة تل كروم خان، التي تعتبر أيضا نقطة رصد تابعة للنظام و«حزب الله»، إضافة إلى غارة ثالثة استهدفت محيط مكتب قائد سرية الاستطلاع في «اللواء 90» التابع للجيش السوري النقيب بشار الحسين، بحسب موقع «عنب بلدي».



وتأتي الغارات عقب ايام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى روسيا حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه الملف السوري والتموضع العسكري الإيراني، وتنسيق الأنشطة الإسرائيلية في سورية.



وقال بينت في مؤتمر صحافي قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول، إنه تحدث عن الوضع في سورية مع الرئيس الروسي، معتبرا أن «الروس هم جيراننا» في سورية، بحسب قوله.