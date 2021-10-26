يندرج التصوير الفوتوغرافي في سياق مبادرة أطلقها علماء ومدافعون عن الحيوانات منذ 3 سنوات «لتعداد القطط في واشنطن» هي الأولى من نوعها.



وبينت هذه الحملة أن العاصمة الأميركية تضم ما لا يقل عن 200 ألف هر، نصفها يعيش في الداخل، وفق ما أفاد تايلر فلوكهارت وهو عالم بيولوجيا مكلف الشق العلمي من المشروع.



ويشمل النصف الآخر هررة لها أصحاب لكن لها نفاذ إلى الخارج وأخرى شاردة وما بين 3 و4 آلاف هر بري يتجنب أي تفاعل مع البشر.



وقال فلوكهارت لوكالة فرانس برس: «لا أظن أنه من الممكن أن تجدوا حيوانا بريا آخر آكلا للحم منتشرا بهذه الكثافة» في مدينة ما.



وأكد «أنه من الشيق فعلا أن يضم مكان ضيق المساحة عددا كهذا من القطط».



وشاركت في هذا التعداد المعنون «دي سي كات كاونت» مجموعات غالبا ما تتباين مصالحها. فبعض العلماء يقلقون من تسبب الهررة بتقلص عدد الطيور، غير أن مدافعين آخرين عن الحيوانات يحرصون على جعل هذه البيئة الحضرية مناسبة للقطط.