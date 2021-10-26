بيروت - داود رمال



نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه قوله انه «يولي كل القضايا المطروحة رعاية كاملة، وهو يتابعها بشكل دقيق انطلاقا من مسؤولياته الوطنية من جهة، ودوره في المحافظة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومنع تجاوزها من جهة أخرى».



وقال الزوار: «ان المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة وتتطلب رعاية خاصة حفاظا على الاستقرار في البلاد، وأن الجدل السياسي يزيد من تعقيد الوضع، وان الجيش والقوى الأمنية الأخرى تقوم بواجبها في حفظ الأمن ومن غير الجائز افتعال أحداث أو مناخات سياسية يمكن ان تؤثر سلبا على مسار الاستقرار».



وشدد الزوار على «ان التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت يجب ان يستمر بزخم وفاعلية لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة ومنع استغلال ما يدور حوله من نقاش سياسي للتأثير على نتائجه التي يفترض ان توضح ملابسات هذه الجريمة الكبرى».