عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثالث لهذا العام يوم أمس بمقر المركز بمبنى الغرفة برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.



واستعرض المجلس تقرير المركز عن الفترة من شهر يناير إلى منتصف شهر أكتوبر لعام 2021 بما يتضمنه من محاور مختلفة، حيث أشرف المجلس من خلال هذا الاجتماع على أعمال المركز وانطلاق الموسم الثقافي الجديد، وتناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض خلالها الأنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق، التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي بلغ إجمالي المطالبات فيها اثنين وعشرين مليون دولار أميركي تقريبا.



وصرح الوزان بأن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت، وذلك بمواكبة الاستعداد للانتقال للمقر الجديد بما فيه من إمكانات حديثة ومساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة.



وأكد أن المركز بصدد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية والتي يرتبط معها المركز باتفاقيات تعاون.



يذكر ان المركز بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الفتوى والتشريع يوم الأربعاء الموافق 27/10/2021 بمقر الإدارة، حيث تتضمن هذه الاتفاقية محاور أساسية للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم وإقامة البرامج والقضايا القانونية المستجدة في الساحة المحلية والإقليمية.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري قد أقام امس الاثنين حلقة نقاشية عن بعد بعنوان «دعاوى التحكيم الموازية» والتي تضمنت التعريف بمصطلح دعاوى التحكيم الموازية، وأسبابه، وسلبياته على الأطراف وعلى المنظومة التحكيمية، بالإضافة إلى الحلول الممكنة للحد من دعاوى التحكيم الموازية. وقد شارك في الحلقة أكثر من خمسة وسبعين مشاركا من القانونيين والخبراء والمستثمرين.