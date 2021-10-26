تستضيف الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 13 تشرين ثان/نوفمبر، 11 من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية ضمن برنامج ركن الطهي الذي يهدف إلى التعريف بالتجارب الثقافية المتنوعة والإسهام في تعزيز الحوار الحضاري من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية التي تعتبر جزءاً من تاريخ الشعوب وتراثها الوطني.

وقالت إدارة المعرض في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "تشمل قائمة الطهاة المشاركين هذا العام، خبيرة الطهي لينا سعد من لبنان، والحائزة على جائزة جورماند العالمية لكتاب الطهي لثلاث مرات، والشيف رويا صالح من البحرين، وهي صاحبة مطعم فيلا ماماس، أول مطعم يقدم المأكولات البحرينية والخليجية إلى العالم.

كما تشارك الشيف زينة عبود، وهي أول سيدة سورية مهاجرة تفتتح مطعماً خاصاً لها في هولندا، وصدر أول كتاب لها عام 2018، إلى جانب خبيرة الطبخ مالكة جزماتي التي كانت بدايتها في برنامج تلفزيوني في الأردن، وتعيش حالياً في برلين حيث تدير مطعمها الخاص، وتقدم مأكولاتها لكبار الشخصيات ونجوم الفن.

كما يستضيف المعرض من الهند الشيف كونال كابور، الحائز على عدة جوائز ويعمل في تدريب الشباب العاطلين عن العمل على فنون الطبخ؛ وشونالي سبيروال، وهي خبيرة النظام الغذائي "مايكروبايوتيك" وصاحبة ثلاثة كتب حول التغذية ودورها في تعزيز مناعة الجسم.

وتشارك في المعرض أيضاً خبيرة التغذية ورائدة الأعمال الكورية الأمريكية جودي جو، التي تقدم برنامج تلفزيوني خاص باسم "تبسيط طهي الطعام الكوري"؛ إلى جانب رئيس طهاة المشاهير الشيف شيرسون ليان من ماليزيا الذي قدم البرنامح الشهير "تحدي الطبخ المذهل"، إلى جانب برامج تلفزيونية أخرى.

كما تقدم الشيف رافينيت من المملكة المتحدة، جيل أشهر الأطباق، حيث ستعرض خبرتها في صنع المعجنات والتي اكتسبتها على مدار ثمان سنوات.

كما تشارك الشيف بيكي أكسل وهي متخصصة بالأغذية الخالية من الجلوتين، وتمتلك أكثر من 300 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تستعرض مستشارة التغذية كاميلا لوي من إسبانيا، تجربتها وأسلوبها الفريد في الطبخ والذي يعتمد على المكونات عالية الجودة.