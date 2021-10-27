أعلنت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب عن المشاركة في حملة تنظيف شاطئ الشويخ والمزمع تنظيمها يوم السبت 27 نوفمبر تحت عنوان عملية «السلاحف البحرية» بالتعاون مع الجمعية اليابانية في الكويت والعديد من الجهات الحكومية والفرق والمجاميع التطوعية.



وأوضحت العقاب ان الجمعية استقبلت وفدا من السفارة والجمعية اليابانية في الكويت للتنسيق للفعالية السنوية والتي أصبحت ملتقى سنويا رمزيا للتفاعل مع مكانة البيئة في خطط التنمية المستدامة، لافتة الى انها مشارك رئيسي في حملة السلاحف البحرية منذ 2000 كونها عملا بيئيا مجتمعيا مشمولا بأنشطة رمزية تعزز التوعية البيئية ميدانيا من خلال توجيه الأنظار نحو أهمية السواحل وبيئاتها وكائناتها البحرية، مؤكدة ان الجمعية تجهز لمشاركة متنوعة من خلال العديد من الفعاليات واللجان التخصصية كونها تنظم لأول مرة بعد عودة الحياة الطبيعية ومن ابرز مشاركات الجمعية في برنامجها التربوي «المدارس الخضراء» بموسمه الحادي عشر على التوالي حيث ستتم دعوة طلبة المدارس للمشاركة وأيضا البرنامج المجتمعي التوعوي «سفاري الشواطئ» وفريق اصدقاء البيئة وإدارة البرامج والانشطة والاندية البيئية وبرنامج تمكين النشء، فضلا عن مجموعة مميزة من أعضاء اللجان والفرق التطوعية بالجمعية، مشيدة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والمجاميع التطوعية في عملية السلاحف البحرية، مؤكدة حرص الجمعية على المشاركة بدور ميداني ودعم توعوي خاص لتلك الفعالية الرمزية والتي تصنفها بأنها توعية مجتمعية ورسالة بيئية بالاهتمام بالشواطئ وكائناتها البحرية.



وأضافت أن شمول عملية السلاحف البحرية بانضمام العديد من الشركاء البيئيين يدخل في إطار أدوارهم المجتمعية ومساهماتهم باتجاه تعزيز البعد البيئي بنمط ونهج مؤسسي ينعكس إيجابا على المشاركة في فعاليات الأنشطة التوعوية الميدانية.