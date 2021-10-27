الدوحة - فريد عبدالباقي



يعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز قائمة «العنابي» بعد انتهاء الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم والتي ستقام يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب صربيا على ستاد راجكو ميتيتش بالعاصمة (بلغراد) يوم 12 نوفمبر المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، كما يخوض «العنابي» مباراته الأخيرة في التصفيات بمواجهة منتخب أذربيجان في العاصمة باكو يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات البرتغال وأذربيجان ولوكسبورغ وأيرلندا.



ومن المقرر أن تغادر بعثة «العنابي» إلى صربيا 5 نوفمبر المقبل، لإقامة معسكر تدريبي قصير في أوروبا استعدادا لمباراتي صربيا وأذربيجان.



وسيكون التوقف القادم لدوري نجوم QNB بعد مباريات الجولة التاسعة هو الأطول هذا الموسم (حوالي 50 يوما)، حيث سيواصل العنابي تدريباته واستعداداته لاستضافة مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر بلقاء البحرين في المجموعة الأولى التي تضم منتخبي سلطنة عمان والعراق أيضا، وسيعود العنابي إلى الدوحة 15 نوفمبر من أذربيجان، وسينتظم في معسكر الإعداد حتى انتهاء كأس العرب 18 ديسمبر، ولن يخوض «العنابي» أي مباريات ودية أو رسمية عقب مباراة أذربيجان، وبعد انتهاء كأس العرب، سيعود دوري النجوم بالجولة العاشرة يومي 21 و22 ديسمبر المقبل.



وعلى صعيد متصل، أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديلا على جدول مباريات الجولة الثامنة من القسم الأول لبطولة دوري نجوم QNB، حيث تقرر تقديم مباراة السد والأهلي إلى 30 أكتوبر الجاري، من ستاد نادي الوكرة إلى ستاد نادي الغرافة، كما تم نقل مباراة الدحيل وقطر من ستاد نادي الخور إلى ستاد الغرافة.



هذا، وأسفرت مباريات الجولة السابعة عن استعادة نادي الدحيل نغمة الانتصارات مجددا بعد فوزه على الشمال بهدف نظيف سجله الكيني مايكل أولونغا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على ستاد نادي الخور، وشهد اللقاء حالة طرد كانت من نصيب المحترف البلجيكي للدحيل ادميلسون جونيور في الدقيقة 48، وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الثاني، توقف رصيد الشمال عند 4 نقاط في المركز الأخير، وكان الدحيل تلقى خسارة قاسية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة أمام الوكرة 1-4.



وخيم التعادل السلبي في مباراة الوكرة وقطر، ليترفع رصيد الوكرة إلى 12 نقطة، ورفع قطر رصيده إلى 6 نقاط، وشهدت المباراة حالتي طرد كانت من نصيب لاعب الوكرة جاسينتو دالا، ومدرب الفريق أيضا الإسباني ماركيز لوبيز.



وفي مباراة أخرى بالجولة السابعة، أنقذ التونسي يوسف المساكني فريقه العربي من الخسارة أمام الأهلي بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 84، وبادر فريق الأهلي بالتسجيل عن طريق عبدالعزيز هزاع في الدقيقة 42، لينتهي ديربي الهلال بالتعادل الإيجابي في المواجهة التي شهدت حالة طرد المحترف المغربي للأهلي سفيان بوفتيني، وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 13 نقطة، والأهلي إلى 5 نقاط.