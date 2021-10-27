القاهرة - سامي عبدالفتاح



شهد الدوري المصري في انطلاقته أول من أمس بداية قوية في جولته الأولى التي شهدت 12 هدفا، ثمانية منها في «ديربي الأسكندرية» الذي انتهى بتعادل سموحة والاتحاد السكندري 4/4، في ريمونتادا مثيرة لفريق «سيد البلد» بقيادة حسام حسن، والذي كان متأخرا في الشوط الأول 0/3، لكنه عاد في الشوط الثاني ليحقق الريمونتادا ويتعادل 4/4، ليحصل كل فريق على نقطة.



فيما فعل فريق البنك الأهلي ما لم يكن متوقعا مع فريق طلائع الجيش (بطل السوبر المصري) بقيادة عبدالحميد بسيوني، فانتزع فريق البنك فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة، قفز بها الى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي مباراة ثالثة انتزع فريق فيوتشر فوزا مهماً من فريق فاركو، وكلاهما من الصاعدين حديثا للدوري الممتاز.



والليلة ستستمر الإثارة المبكرة في سباق الدوري، بلقاء الكبيرين، الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف والأهلي بقيادة موسيماني، في مواجهة كبرى مبكرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب برج العرب.



وستكون مباراة اليوم فرصة أولى لظهور كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة. وقبل هذا اللقاء الكبير، ستكون مباراة أخرى في الجولة الأولى تجمع بين بيراميدز والمقاصة، وذلك في السادسة والنصف مساء بتوقيت الكويت.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بمقره في القاهرة قرعة دور الـ 32 (الإضافي) للبطولة الكونفيدرالية، للفائزين في دور الـ 23 الأول، والذين انضم إليهم الخاسرون من دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال، ومنها الحرس الوطني الخاسر (النيجر) الخاسر أمام الأهلي، وتوسكر (كينيا) الخاسر أمام الزمالك.



أما قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية، فسوف تجرى يوم 23 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء دور الـ 32 الإضافي للبطولة الكونفدرالية، وتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال 16 فريقا هي: الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والرجاء من المغرب، وفاق سطيف وشباب بلوزداد من الجزائر، الهلال والمريخ من السودان، ماميلودي صنداونز وأمازولو من جنوب افريقيا، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، جوانينج جالاكسي البوتسواني، ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي.