زار سفير جمهورية الهند لدى الكويت جورج سيبي والوفد المرافق له مقر مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل KGL وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر معرفي، بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص المتاحة في شتى المجالات وتشجيع KGL والشركات الكويتية على الدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع نظيراتها من الهند تمثل عدة أنشطة، بهدف جذب المستثمر الأجنبي، مما شكل اللقاء نقاشا مثمرا بين الطرفين.



وشجع السفير جورج سيبي في لقائه KGL على زيادة استثماراتها في الهند خاصة في الأعمال التي تتميز بها المجموعة في العمليات لوجستية والتخزين والمناولة واستيراد المعدات الثقيلة التابعة لأعمالها بالإضافة إلى العمالة الفنية في شتى القطاعات.



وقام السفير بعد الاجتماع بعمل جولة ميدانية في المجموعة والاطلاع على المعدات الثقيلة وغيرها من حافلات النقل والرافعات التابعة لها لمعرفة احتياجات الشركات الكبرى من معدات يمكن أن يتم توفيرها من خلال العلامات التجارية الهندية، والتي تتسم بجودتها العالية ومتانتها في تلبية احتياجات العملاء.



من جانب آخر، قال مدير الاتصال والعلاقات العامة حسين عرب إن مجموعة KGL عملت بالاستثمار في جمهورية الهند منذ عام 1954 على يد المؤسس الراحل إسماعيل علي دشتي، أي ما يقارب الـ 65 عاما حتى يومنا هذا في الأعمال التجارية بين المجموعة والهند.



وأكد عرب أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت وجمهورية الهند بلغ في الأعوام الماضية ما يقارب عشرة مليارات دولار، وهناك رغبة لدى المستثمر الكويتي في المزيد من الأعمال والاستثمار مع جمهورية الهند وذلك لجودة منتجاتها وانفتاح بيئة الأعمال فيها وحسن التعامل مع المستثمر الأجنبي، بالمقابل أن الكويت ممثلة بالشركات الوطنية الكويتية لديها من مميزات تؤهلها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا بالمنطقة بشكل عام وللمنتجات الهندية بشكل خاص لمتانة الاقتصاد الوطني الكلي وما فيها من شباب كويتي مبدع في المجالات الاقتصادية والتجارية، ونظام مصرفي مستقر، وبيئة قانونية شفافة.