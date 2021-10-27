عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وزارة التربية نشرة عامة بشأن شروط الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام إجراءات شغلها.



وأكدت النشرة التي تلقت «الأنباء» نسخة منها على احتساب سنوات الخبرة حتى 31 اكتوبر الجاري، كما ان المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقل في تخصصه الجديد وأن يكون حصل على تقرير كفاءة امتياز لآخر عامين دراسيين، ولا يجوز النظر في ترشيح الموظف حال وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات



المحددة بحسب القرار الوزاري.



وأضافت النشرة: يجب استبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات، بحيث يكون في إحدى الوظيفتين مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين ومتابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى المنطقة التعليمية وترسل جميع الترشيحات الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه يوم الخميس 18 نوفمبر، وعلى المنطقة تعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال.



وفيما يلي جداول الشروط لكل مرحلة تعليمية:



