عبدالكريم العبدالله



خفضت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية (سي.دي.سي) التصنيف الوبائي لفيروس كورونا في الكويت الى المستوى 1 «منخفض».



وطلبت «سي.دي.سي» في توصيات السفر الخاصة بالفيروس من المسافرين الى الكويت التأكد من تطعيماتهم بالكامل قبل السفر واتباع التوصيات أو المتطلبات في الكويت.



ويتضمن تقييم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع أعلى خطورة بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.



من جانب آخر، قامت حملة التطعيم الميدانية الشاملة باستهداف سوق المباركية لعمل مسح شامل بالتطعيم للعاملين ورواد السوق الذين لم يتلقوا التطعيم لتعذر ذلك عليهم. وهذه الخطوة لزيادة وتيرة التطعيم في البلاد والحرص على تطعيم من لم يتلقوا اللقاح تزامنا مع العودة للحياة الطبيعية.



وكانت حملة التطعيم الميدانية الشاملة قد انتهت من 9 مناطق والتي شهدت إقبالا كبيرا من الذين تعذر حصولهم على اللقاح أو الذين لم يستطيعوا التسجيل لأي سبب، وهي مناطق «بنيد القار - حولي - المهبولة - السالمية - جليل الشيوخ - الصليبية - شرق - الفروانية»، فضلا عن تطعيم العمالة المنزلية القادمين عبر منصة بالسلامة وسوق الجمعة وسوق المباركية.