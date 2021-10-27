عاد إلى أرض الوطن أمس الأول سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق، وذلك بعد حضوره قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الرسمية ومشاركة سموه، حفظه الله، في القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأشاد سموه بما اتسمت به هذه القمة الهامة من تنظيم متقن وإدارة متميزة وما سينتج عنها من مساهمة في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والصحة العامة والتصدي للتحديات البيئية.



سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.