أعلنت شركة «solutions by stc»، ذراع شركة الاتصالات الكويتية «stc» المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن إطلاق عرض جديد للعملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مبادرة «وياك» لدعم الشركات والمشاريع الوطنية.



وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا العرض يأتي استكمالا للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها stc الشهر الماضي «وياك»، بهدف تمكين التحول الرقمي ودعم المبادرات المبتكرة والمشاريع المتجددة.



وبصفتها ذراع stc لخدمات الشركات، أعلنت solutions by stc عن عروض متميزة لعملائها من الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة على خدمات الاتصال ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصال المتنقل، في إطار سعيها الدائم من أجل تعزيز باقات حلولها وخدماتها للاتصال وتزويد السوق بالعروض المتميزة الجديدة لجذب المزيد من العملاء.



وأشارت إلى انه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن الاستفادة من عروض solutions by stc من خلال الاشتراك في خدمات الاتصال والانترنت وحلول خدمات تكنولوجيا المعلومات السحابية والأمن السيبراني، ما سيساعدهم في الحصول على بداية رائعة لأعمالهم وعبر دخول عالم التكنولوجيا سيتمكن أصحاب المشاريع من رفع الانتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية لاسيما في ظل الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والحلول المتنوعة التي توفرها الشركة بما يساعدهم على خفض التكاليف التشغيلية.



وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المشاريع المشاركة ستحصل على عدد من الأنشطة الترويجية وأيضا الفرصة على الاطلاع على الخدمات التي ستوفرها solutions by stc لأصحاب الأعمال، ذراع شركة stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، بالإضافة الى فرصة الوصول الى قاعدة كبيرة من العملاء المحتملين عبر منصاتها التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.



وقالت الشركة: «انطلاقا من دورنا الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي ومساعدة الشركات على مختلف أحجامها وتخصصاتها عبر اعتماد حلول تقنية مبتكرة ومتجددة، أطلقنا «وياك» لتعزيز التحول الرقمي للشركات».



وأضافت: «جاءت فكرة الحملة انطلاقا من هدف المبادرة التي أطلقتها stc والتي تركز على الوقوف الى جانب الشركات في سبيل دعمها بما يجعلها قادرة على العودة الى العمل مجددا بعد التحديات التي واجهتهم بسبب الوباء، ومن هنا جاء اسم «وياك» ليصبح هو عنوان المبادرة».



يستهدف العرض العملاء الجدد الراغبين في الاستفادة من مجموعة متنوعة من الباقات ذات الأسعار التنافسية مثل خدمات الاتصال والخدمات اللاسلكية والحلول السحابية والأمن السيبراني وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وباعتبارها شريكا لهم في رحلتهم نحو النجاح، تسعى solutions by stc من خلال المبادرة الى توفير خدمات الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتزويد شركائها بالوسائل التي تمكنهم من تحقيق التحول الرقمي لأعمالهم.