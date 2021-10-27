حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل



«على بركة الله وبعونه سبحانه وتعالى» افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة أمس، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة وطننا وأهله الأوفياء. من جانبه، رحب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بصاحب السمو الأمير قائلا «أجمل ترحيب في بيت الشعب». وأضاف: «حكمكم يا سمو الأمير حكم توارثته أسرة الخير كابرا عن كابر وعادلا عن عادل، ورسخته بالحكمة والشورى وعززته بالعدل وإحقاق الحق». وقال: «أرحب عظيم الترحيب



بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي حظي قبل عام بثقة سمو الأمير الغالية وثقة وإجماع وبيعة شعبكم الأصيل». وأضاف: «لا أحد فينا ينكر حالة عدم الرضا من جمود العمل السياسي، وجاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين لتسهم في كسر الركود، حيث رد ممثلو الأمة بالتجاوب السريع». وتابع الغانم: ان الحوار والتوافق كانا دائما الوصفة المثلى لحل كل مشكلاتنا لا التصارع، ولا الاشتباك السياسي الموتور، ولا الطعن،



ولا التشكيك، ولا التهديد، ولا الوعيد، ولا التخوين، «لقد أخطأنا جميعا من دون استثناء، فلا نكابر، وإذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته الحقيقية والمستحقة، فلابد لنا من الرجوع إلى الثوابت الدستورية».



من جانبه، ألقى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الخطاب الأميري، مؤكدا ان توفير الرعاية السكنية وتحقيق الأمن والإصلاحات الاقتصادية وتأمين كل مقومات استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته، واتخاذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد من أهم الأولويات.



رئيس المجلس: د. عبيد تسامى على الخلاف



وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال كلمته الشكر للنائب د.عبيد الوسمي. وقال ان د.الوسمي لم يتخذ من خلافه السياسي معنا ذريعة للتخلي عن مواجهة القضايا المصيرية بل تسامى على ذلك بموضوعية.



..والوسمي: صفقت واقفاً للغانم رداً على ثنائه وشكره لي بكلمة الافتتاح



قال د. عبيد الوسمي: خصّني رئيس المجلس بعبارات ثناء أُثبتت في محضر الجلسة، وهي سابقة تاريخية صفق لها سمو الأمير، حفظه الله، وسمو ولي العهد فما كان يليق لمن وجه لي عبارات الثناء والشكر (واقفاً) أن أرد عليه التحية جالساً. (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).



أمين السر والمراقب



زكَّى المجلس النائب فرز الديحاني أمينا لسر المجلس وأسامة الشاهين مراقبا.



الشعبة البرلمانية



زكَّى مجلس الأمة د.عبيد الوسمي وكيلا للشعبة البرلمانية ود.حمد المطر أمينا للسر وسلمان الحليلة أمينا للصندوق وفايز الجمهور ومساعد العارضي عضوين مكملين.



البرلمان العربي



انتخب المجلس د.محمد الحويلة ود.عبدالله الطريجي وخالد العتيبي وناصر الدوسري أعضاء ممثلين لمجلس الأمة في البرلمان العربي.



رفض 4 لجان



رفض المجلس أمس تشكيل 4 لجان مؤقتة، الأولى تعنى بالنفط والطاقة، والثانية لذوي الاحتياجات الخاصة «نقلت اختصاصاتها إلى اللجنة الصحية»، والثالثة لتحسين بيئة الأعمال، والرابعة حول المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»



19 لجنة دائمة ومؤقتة



شكّل المجلس أمس لجانه الدائمة، حيث تم انتخاب أعضاء 4 لجان و7 بالتزكية بالإضافة الى لجنة الرد على الخطاب الأميري، كما



شكل7 لجان مؤقتة ليصبح الإجمالي19 لجنة.

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