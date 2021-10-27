توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد نيابي الى العاصمة القطرية الدوحة أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتهنئته بنجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى القطري.



وكان في وداع الغانم على أرض المطار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وسفير دولة قطر لدى الكويت على بن عبدالله آل محمود، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



ومن المقرر ان يعقد الغانم خلال زيارته جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم تتركز على علاقات التعاون بين البرلمانين الكويتي والقطري وتنسيق المواقف المشتركة في الاستحقاقات البرلمانية القارية والدولية القادمة، وعلى رأسها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد اواخر نوفمبر المقبل.



ويضم الوفد المرافق للغانم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب د.عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة.



يذكر ان مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان يقوم بزيارة لمجلس الشورى القطري عقب إجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في قطر مؤخرا.