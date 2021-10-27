قام فريق صناع الخير للعمل التطوعي برحلة الى ولاية اورفا في الجمهورية التركية لمدة 3 أيام لافتتاح المجمع التعليمي الذي شيد باسم د.عبدالعزيز عدنان الحسن، رحمه الله، بمعية جمعية النجاة الخيرية وهيئة إغاثة سورية.



وقد تضمن اليوم الأول من الرحلة زيارة إلى مركز علي نوري العيسى للتأهيل والتدريب، حيث يتم في هذا المركز تدريس اللغة التركية واللغة الانجليزية وإعداد الشباب للتقدم الى الجامعات التركية، إضافة الى تعليم قراءة وتجويد وتفسير القرآن الكريم وحفظه.



ثم توجه الفريق إلى دار محمد عبدالواحد الأيوب للطالبات، وقد قوبل الفريق باستقبال حافل من قبل طالبات الدار، وتمت اقامة وليمه غداء على شرف أعضاء الفريق.



وتوجه الفريق باليوم الثاني من الرحلة الى منطقة التل الأبيض لافتتاح مجمع د.عبدالعزيز عدنان الحسن التعليمي، وكان من ضمن الحضور مدير التعليم لولاية اورفا ونائب محافظة اورفا محمد يآلجين قايا ورئيس البلدية السيد أحمد اقطاي ومحمود قبالا نائب البرلمان التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية.



ثم توجه الفريق إلى مخيمات عشوائية للاجئين السوريين لتوزيع كسوة الشتاء عليهم ضمن حملة دفئا وسلاما مع جمعية النجاة الخيرية.



كما أسهم الفريق في توزيع كوبونات على اللاجئين السوريين لشراء كل ما يحتاجونه من ملابس ومواد غذائية



وتكللت هذه الرحلة الخيرية بالنجاح، حيث تم تكريم الفريق من قبل معالي والي مدينة أورفا عبدالله إيرين الذي بدوره أشاد بمجهود الفريق في العمل التطوعي وحرصهم على مساعدة الاخوة اللاجئين السوريين في تركيا.