شهدت دبي مؤخرا إطلاق فعاليات أسبوع الموضة العربي من خلال حفل ضخم، انطلق الحفل هذا العام بحضور عدد من الشخصيات العالمية والمحلية وفي مقدمتهم النجمة مايا دياب، المصمم العالمي والمدير الإبداعي لدار «موسكينو» جيريمي سكوت، والنائبة الأولى لرئيس شركة «باربي» العالمية كيم كولموني اللذين حضرا خصيصا إلى دبي لحضور الحفل، وعدد من أهل الإعلام والفن والموضة.



تميز الحفل بحضور النجمة مايا دياب التي كانت الشخصية الأولى التي تحمل لقب «The Fashion Icon»، حيث أبهرت كالعادة الحضور بإطلالتها المميزة باللون الزهري من إمضاء المصمم اللبناني جان لوي صبجي، لتمرر اللقب لأيقونة عالمية في الموضة والجمال «باربي»، تقديرا لكل ما تمثله الدمية الأكثر جماهيرية، لاسيما في مجال دعم أحلام الفتيات وتعزيز قدرتهن على الحلم وتمكينهن على تحقيق كل ما يتمنينه. وعن اختيار «باربي» لتتسلم اللقب هذا العام قالت مايا: «لم أستطع أن أفكر بشخصية أخرى أفضل من «باربي» لتمرير هذا اللقب لها. فباربي جعلت من المستحيل ممكنا لكافة الفتيات، استطاعت هذه الدمية أن تشكل إلهاما لملايين الفتيات بتجسيدها لأكثر من 120 شخصية منها رائدة الفضاء والطبيبة والمهندسة وغيرهن الكثير، ليشكل ذلك عاملا أساسيا على مدى السنوات لتمكين أحلام الفتيات حول العالم».



وفي ختام الحفل، قدم جيريمي سكوت عرض أزياء ممتعا لمجموعة موسكينو المستوحاة من باربي ليعلن بذلك عن انطلاق أسبوع الموضة العربي رسميا بنسخته الثامنة عشر مع عروض لعدد من المصممين المحليين والعالميين.



يذكر أن أسبوع الموضة العربي من تنظيم مجلس الأزياء العربي بالتعاون مع وكالة هيومان منت وسيستمر من الـ 25 إلى 28 أكتوبر، وستقام جميع العروض في حي دبي للتصميم «Dubai Design District» سيتم بثها جميعا مباشرة عبر فيسبوك.