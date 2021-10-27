"الخارجية اللبنانية": تصريحات قرداحي كانت قبل تعيينه وزيراً ولا تعكس موقف الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن التعليقات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي لا تعكس موقف مجلس الوزراء.

وأضاف ميقاتي أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف".

وقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أمس الثلاثاء إن تعليقاته التي أدلى بها حول حرب اليمن صدرت في أغسطس قبل أن ينضم إلى حكومة ميقاتي.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا اليوم الأربعاء قالت فيه: إن التصريح الذي جرى تداوله أمس لوزير الإعلام جورج قرداحي صدر عنه قبل تعيينه وزيرا، كما أنه لا يعكس موقف الحكومة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الخارجية القول :"صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضافت الوزارة في البيان :"كانت الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".