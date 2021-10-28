أعلن مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان عبيد مبارك عن إطلاق عدة مشاريع تعليمية في الهند، ودعا المحسنين إلى المساهمة في هذه المشاريع والتي تهدف إلى نشر العلم بين أبناء المسلمين.



وأشار إلى أن أول هذه المشاريع عبارة عن مدرسة تتسع لـ 120 طالبا وتكلفتها 7500 دينار ويتم بناؤها في منطقة تفتقر إلى وجود مدارس، ومدة تنفيذ بناء المدرسة 12 شهرا. وأضاف: لدينا أيضا مشروع الفصول الدراسية ويمكن للمتبرع من خلاله التبرع بفصل دراسي أو أكثر وتبلغ تكلفة الفصل الواحد 2750 دينارا ويستفيد منه 50 طالبا.



وأوضح العبيد أن المساهمة في بناء المدارس والفصول التعليمية لأبناء المسلمين هي من الصدقة الجارية مذكرا بحديث النبي ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له». وأكد أن إطلاق هذه المشاريع يأتي في إطار اهتمام زكاة الرميثية بالتعليم، وحرصها على المساهمة في بناء الإنسان المتعلم، والقضاء على الجهل من خلال إقامة المدارس التعليمية في الدول الفقيرة، والكفالة التعليمية للطلبة غير القادرين، وتوفير الزي والحقيبة المدرسية لهم، وكفالة المعلمين.