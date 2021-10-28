محمد راتب



كشف رئيس جمعية الفروانية التعاونيــــة أحمد الجسار في تصريح لـ «الأنباء»، عن أن الأرباح ستكون جاهزة في 25 نوفمبر المقبل، وذلك بعد اعتماد انعقاد الجمعية العمومية في 24 منه، مبينا أن الجمعية ستوزع 10% أرباحا على المساهمين عن السنة المالية 2020.



وأضاف ان هذا الإنجاز يعد حصيلة جهد كبير بذله أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية خصوصا خلال جائحة كورونا التي أرهقت الجميع، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة مستمر بالإنجازات وتنظيم المهرجانات التسويقية والعروض لعموم المستهلكين. وبسؤاله عن الجانب التسويقي قال: اننا ومنذ السماح بتنظيم المهرجانات ضمن خطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، نظمنا مجموعة من المهرجانات التسويقية أبرزها مهرجان القرطاسية والأدوات المدرسية بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في اللوازم المدرسية، إضافة إلى عروض مستمرة على بعض المنتجات والسلع الأكثر طلبا من قبل المستهلكين.