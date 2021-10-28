محمد راتب



أعلن أمين سر جمعية الوفرة السكنية التعاونية فالح تميم الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» عن افتتاح فرع التموين بما يواكب طموح المساهمين وتحويل مدينة الوفرة السكنية إلى نموذجية، وذلك بدءا من تشييد صالة استقبال على الطراز الفندقي الذي يوفر لهم أقصى معايير الراحة وتقديم الخدمة المميزة.



وبين أن الخدمات تشمل توفير موظفي استقبال ذوي خبرة لإتمام مهامهم على أكمل وجه إلى جانب رفع مستوى الجودة في مخزن فرع التموين، حيث تم تجهيزه بمواصفات عالية تكفل حفظ المنتجات بنفس جودتها التي كانت عليها فور تسلمها من الموردين، مع تواجد العمالة القادرة على فرز حصص المساهمين بالشكل السليم والسريع ومن دون تأخير.



وأكد أن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على تأمين جميع الخدمات وفق خطة زمنية مدروسة تكفل الاستعجال بإطلاقها على أعلى المستويات، وبأساليب ومواصفات رائدة في مجال العمل في قطاع الجمعيات التعاونية.