المذكرة تتضمن تحديد برامج تعاون مشترك لجعل «مؤسسة البترول» نموذجاً للمؤسسات المستدامة

التعاون بإعداد الدراسات لضمان تنفيذ الأغراض الأساسية للمذكرة.. بما يؤدي لمنع التصحر نهائياً

طارق عرابي



في إطار حرصها على التنمية المستدامة والسعي لتحقيق أهدافها، وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» للتعاون في هذا السياق.



ووقع المذكرة عن مؤسسة البترول الكويتية الرئيس التنفيذي هاشم هاشم، فيما وقعها عن برنامج «موئل» المدير الإقليمي العربي لبرنامج المستوطنات البشرية عرفان علي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للتعاون يقوم من خلاله الجانبان بالعمل معا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ هذا التعاون داخل الكويت، من خلال التركيز على تعافي البيئة والحوكمة الحضرية ودعم القدرات، فضلا عن الاندماج الاجتماعي وإدارة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأنشطة الأساسية المرتبطة بمدن الكويت.



وتتضمن المذكرة في بنودها تحديد برامج التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع محددة تهدف لجعل مؤسسة البترول الكويتية نموذجا للمؤسسات المستدامة والقادرة على الصمود، والعمل معا من أجل تحسين الأداء البيئي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والكويت، وتقديم الاستشارات البيئية واستشارات الاستدامة ذات الصلة بمشاريع القطاع النفطي وبما يحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، فضلا عن التعاون من أجل تنفيذ المشاريع البيئية الجديدة في القطاع النفطي، وبما يؤدي إلى رفع سمعة الكويت إقليميا وعالميا.



كما تتضمن التعاون في إعداد الدراسات لضمان تنفيذ الأغراض الأساسية من هذه المذكرة، وبما يؤدي إلى منع التصحر نهائيا، وتعزيز الوضع البيئي للمناطق المفتوحة في الكويت، وتأمين الاستدامة البيئية، والعديد من الأنشطة المرتبطة بها في نطاق المدن، ومنها مكافحة الزحف الرملي، وتعزيز التخضير، وزراعة النباتات الفطرية.



ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» الوكالة المنسقة لأنشطة المستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة، كما أنه مسؤول مع الحكومات عن تعزيز وتوطيد التعاون مع كل الشركاء، بما في ذلك السلطات المحلية والمنظمات الخاصة وغير الحكومية في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخصوصا الهدف الحادي عشر المتمثل في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.