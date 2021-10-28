استنكرت مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة السورية رزان طرابيشي، الكرنفال الذي أقيم يوم الاثنين الماضي في دمشق لطلاب كليات الهندسة والطب في جامعة دمشق، رغم تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المعلنة، واعتبرت انه «كان صادما»، خاصة في هذه الظروف، وخلال ذورة انتشار فيروس كورونا التي تشهدها البلاد حاليا. وهو ما اثار استياء واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت طرابيشي لإذاعة «شام إف إم»، أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في سورية لاتزال منخفضة و«الأعداد خجولة»، مشيرة إلى أن دمشق وريف دمشق واللاذقية هي أكثر المحافظات التي تشهد إقبالا على اللقاح. واظهرت صور الكرنفال التي تداولها ناشطون عدم تقيد المشاركين بالإجراءات الصحية وبقواعد التباعد الاجتماعي، رغم التحذيرات المتكررة من انتشار الفيروس وامتلاء أقسام العزل في العديد من المشافي.