أفادت تقارير إعلامية سورية بدخول قوات تركية كبيرة الى محافظة ادلب مساء أمس الأول، وسط تصاعد الحديث عن عملية عسكرية وشيكة لفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة على مواقع سيطرة الميليشيات الكردية شمال سورية. ونقل موقع تلفزيون «سورية» بأن رتلين عسكريين ضخمين للجيش التركي دخلا ليل أمس الأول، إلى ريف إدلب. وقالت المصادر إن رتلا عسكريا للقوات التركية يضم قرابة 100 آلية دخل من معبر «كفرلوسين» وسلك الطريق الدولي (M4) باتجاه منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.



وأضافت المصادر انه بعد ساعتين من دخول الرتل الأول، دخل رتل عسكري جديد للجيش التركي، من معبر «خربة الجوز» في ريف إدلب الغربي. وتوجه الرتل الثاني الذي يضم عشرات الآليات العسكرية - وفق المصادر - إلى نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي في شمال غربي سورية.



وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره، دخول أكثر من 200 آلية تركية من معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي على دفعتين في أقل من ساعة. وأفاد المرصد بأن الرتل التركي يضم آليات تحمل مواد لوجيستية وعسكرية، وأنه اتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.



وذكر المرصد أنه «مع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 555 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات.