أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون المساجد بدر العتيبي أن الوزارة قامت بتنظيم اختبار تحريري لأكثر من 300 من الكويتيين الراغبين في شغل وظائف الأئمة والمؤذنين في مسجد يعقوب الرفاعي بوزارة الأوقاف بمنطقة الرقعي.



وأضاف العتيبي في تصريح للصحافيين أن الوزارة دأبت على تنظيم مثل هذه الاختبارات التحريرية للراغبين من الكويتيين لتكويت الوظائف الدينية انسجاما مع استراتيجية وزارة الأوقاف، وحرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء الاختبار حفاظا على صحة الجميع وحماية لهم وللجان المنظمة.



وأشار الى أن «الأوقاف» استثنت المتقدمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية من الاختبار التحريري شريطة اجتيازهم المقابلة الشفوية وذلك تسهيلا على هذه الشريحة من الراغبين في العمل بوظائف الإمامة والخطابة، مؤكدا أن آلية تنظيم الاختبارات سارت بسلاسة ويسر نتيجة لحسن التنظيم من قبل اللجنة المختصة بالاشراف على الاختبارات الذين يستحقون منا كل الشكر والثناء.



وتمنى لجميع الكويتيين المتقدمين لاختبارات الأئمة والمؤذنين التوفيق والنجاح حتى يساهموا في خدمة بيوت الله من على منابرها ويكونوا صمام أمان لمجتمعنا المحافظ، واعدا بسرعة العمل على إعلان نتائج الاختبارات التحريرية انتقالا للمرحلة الثانية التي ستشمل الاختبار الشفوي.