عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتسلم تكملة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الوحدات السكنية وأعمال الطرق وشبكات البنى التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء الإسكاني والمخصص للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2/2015 الخاص بفئة من باع بيته نهاية شهر ديسمبر المقبل بواقع 47 وحدة سكنية، حيث سيتم تسلمها مبدئيا حسب آلية الإجراءات المتبعة.



وأكدت المصادر ان سبب تأخير 47 وحدة سكنية من اصل 509 بيوت في المشروع يرجع إلى تأخير ربط شبكة الصرف الصحي في موقع الوحدات سالفة الذكر وأيضا التأخير في طرح مشروع أحد الطرق الرئيسية في أرض المشروع مما تسبب بتأخير إنجاز الوحدات السكنية البالغ عددها 47 وحدة سكنية بعد ان تم إنجاز 462 بيتا وتم توزيعهم على المستحقين فعليا.



وأشارت المصادر إلى انه من المتوقع ان يستفيد من هذه الوحدات السكنية المواطنون الذين شملهم القانون رقم 2/2015 وقد كانوا قد باعوا بيوتهم في الفترة بين عامي 2005 و2006 كونهم الأقرب حسب الترتيب للاستفادة من هذه الوحدات السكنية.