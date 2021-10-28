بدأ مركز قيم وهمم التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي موسمه الثقافي والترفيهي الجديد بفتح باب التسجيل للأولاد في مركز قيم وهمم التربوي في منطقة الصباحية والذي يتضمن أنشطة عديدة ومتنوعة تسعى لغرس وتعزيز القيم بالإضافة لبرامج تربوية ورياضية.



وسيبدأ التسجيل بتاريخ 2021/11/1، وسيكون للأولاد فقط من عمر 12 إلى 20 سنة على أن يكون من الكويتيين ومن سكان محافظة الأحمدي في الأيام التالية: (الأحد - الثلاثاء - الأربعاء) من الساعة 4:30 إلى 7:30 مساء، في مقر جمعية إحياء التراث الإسلامي بمنطقة الصباحية ق 4، ش 16، م 824.



ويمكن التسجيل في أنشطة المركز عن طريق إرسال الاسم والعنوان والعمر على واتساب رقم: 96904277.



وستتضمن أنشطة المركز برامج ودورات شرعية ورياضية وترفيهية كحفظ القرآن الكريم ودراسة كتاب هداية الطالب، وكرة القدم ورحلات وأنشطة ترفيهية، بالإضافة للمسابقات.



هذا وتدعو الجمعية أولياء الأمور لاستغلال مثل هذه المراكز والأنشطة بما يعود على الأبناء بالفائدة واستثمار الوقت فيما هو نافع ويطور من مستوى الأبناء الفكري والجسدي مما يساهم في بناء مجتمع قوي ينعكس أثره على الوطن.