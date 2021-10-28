ليلى الشافعي



قامت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «دفء الشتاء» لهذا العام، وتستعد يوم الجمعة لإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع، ويتزامن ذلك مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، الذي تشهده جمهورية قيرغيزيا في هذا العام، حيث إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 تحت الصفر.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن «الصفا الخيرية» حرصت على تنفيذ المرحلة من هذا المشروع مع بداية دخول فصل الشتاء، حرصا على توفير الكسوة والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في قيرغيزيا، رغبة في المحافظة على حياتهم، وحمايتهم من برد الشتاء القارس وتخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم.



وعن تفاصيل التنفيذ، قال الشايع انه تم بفضل الله توزيع 250 طنا من الفحم و450 بطانية و260 طقم كسوة شتوية على الأرامل والأيتام والمساكين بقيمة 15 ألف دينار، مبينا أن الجمعية ستطلق المرحلة الثانية من هذا المشروع في يوم الجمعة، لتستكمل حملتها الإغاثية لمن هم في أمسّ الحاجة.



ودعا الشايع أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في هذا المشروع، لإغاثة إخوانهم في قيرغيزيا، فهم يستصرخون هذه القلوب الرحيمة، لتخفف عنهم وطأة برد الشتاء القارس، مبينا أن المساهمة بهذا المشروع متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.