أشاد رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي في انتخابات الرئاسة لجمهورية اوزبكستان والتي تمت وفق معايير الديموقراطية والنزاهة،



جاء ذلك عقب مشاركته بصفة مراقب دولي في انتخابات الرئاسة لجمهورية أوزبكستان التي عقدت في الفترة من 22 إلى 26 الجاري وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. وذكر أنه تلقى الدعوة التي تلقاها من سفارة جمهورية اوزبكستان لدى البلاد للمشاركة في انتخابات الرئاسة للجمهورية بصفة مراقب دولي على هذه الانتخابات تأتي تقديرا لدور المحكمة الدستورية الكويتية الرائد وخبرتها المميزة.



وأضاف ان المسؤولين في اوزبكستان على ايمان تام بالتجربة الديموقراطية الكويتية وبنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية في البلاد والتي تجرى وفق معايير الديموقراطية والنزاهة الدولية.



وأشار الى أنه اطلع عن قرب على عدد من اللجان الانتخابية في مدن اوزبكستان، مشيدا بالتنظيم الجيد والمميز بمراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والشفافية والنزاهة التي لمسناها. وذكر انه تم لقاء رئيس المحكمة الدستورية الأوزبكستانية على هامش الزيارة وتم بحث التعاون القضائي بين البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والتجارب القضائية والقانونية.



وأفاد بأنه تم توجيه دعوة رسمية لرئيس المحكمة الدستورية الأوزبكستانية لزيارة البلاد والاطلاع على التجربة الرائدة للمحكمة الدستورية الكويتية والتي أنشئت في عام 1973.



وأشاد بن ناجي بدور السفير الكويتي في اوزبكستان السفير أحمد الجيران وأعضاء البعثة على دورهم وحرصهم على تسهيل كافة الإجراءات ومتابعة الزيارة.