صرح مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري بأن مشروع «رفقاء النبي» ﷺ لكفالة الأيتام يعد من أهم المشاريع الخيرية والإنسانية التي يتم تنفيذها خارج الكويت، ويأتي تطبيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي بين المسلمين التي حث عليها ديننا الحنيف.



وأضاف الكندري في تصريح صحافي: هذا المشروع من أولوياتنا في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة الأطفال الأيتام حيث يوفر لهم مختلف أنواع الرعاية التي تضمن لهم حياة كريمة.



وبين أن زكاة العثمان تتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المرخصة في الدول التي يتواجد فيها الأيتام، كما يتم تنظيم زيارات لتفقد الأيتام وتسليمهم الكفالات.



ولفت إلى أن المشروع يكفل حاليا 3147 يتيما في مختلف الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن الإسلام حثنا على كفالة الأيتام، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».



وحث المحسنين على كفالة الأيتام من خلال الاتصال على 22667780 - 99388878 - أو زيارة أفرع زكاة العثمان في الروضة وحولي، مؤكدا أن باب المساهمة مفتوح لكل من أراد كفالة يتيم وإدخال السرور والفرحة عليه.



وختم بتقديم الشكر للكفلاء وأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين على دعمهم المستمر للأنشطة والمشاريع والخيرية والذي كان سببا في تحقيق الكثير من الإنجازات.