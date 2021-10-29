أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تنظيم 7 دورات حرفية مجانية للشباب في المركز الحرفي الشبابي التراثي تبدأ 1 نوفمبر وتهدف لاكتساب الشباب خبرات جديدة في مجالات مختلفة وتشجيعهم لتعلم هوايات جديدة تعود عليهم بالنفع والفائدة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الدورات الحرفية التقليدية الكويتية تشمل: التشكيل الخزفي وصناعة المسابيح والخراطة والرسم والرسم على الخشب ودورات حرفية متنوعة وترديع الميدار، مشيرة إلى أهمية تعلم الجيل الحالي من الشباب الارث الكويتي الأصيل، مبينة أن معظم الحرف التي يتم تعليمها للشباب من الحرف المنتجة، ومنتجاتها مستحدثة بحيث تحمل في روحها الطابع التراثي الكويتي.



وشددت على أهمية اختيار دورات تحاكي التراث الكويتي وتربط الشباب به وتحافظ عليه من الضياع، مبينة ان التراث غني بالحرف الفنية المتنوعة التي جسدها حرفيون أبدعوا فيها وسجلوا اسماءهم كمبدعين بأحرف من ذهب، لافتة الى ان دورة التشكيل الخزفي تعلم المتدرب على التشكيل والمهارات الفنية الخزفية وعمل مجسمات وطريقة الحرق بالأفران واستخدام الجليزات في التلوين، لافتة إلى أن دورة صناعة المسابيح تعلم الشباب كيفية خراطة المسابيح وعمل الخرز والمواد والآلات المستخدمة لإنتاج المسابيح بأشكالها وأحجامها المختلفة. وذكرت ان دورة الخراطة تعلم المتدرب الخراطة على الخشب وكيفية قص الخشب وتشكيله بأشكال مختلفة مثل الأطباق والمباخر وبعض الأعمال الفنية الخشبية ثم تلوينها بمواد حافظة، أما دورة الرسم على الخشب فتدرب الشباب على أساسيات الرسم بالحرق على الخشب باستخدام كاوية الخشب وكيفية عمل لوحات فنية وتراثية باستخدام الألوان الزيتية والرصاص والأكريلك، وان باب التسجيل مفتوح للشباب الكويتي من سن 17 الى 34 عاما، حيث تستمر الدورات حتى 31 مارس المقبل في الفترة المسائية من 5 إلى 8 بالمركز الحرفي الشبابي التراثي بمنطقة القادسية. ودعت الهيئة الشباب الكويتي إلى التسجيل بالدورات عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.ypa.gov.kw.