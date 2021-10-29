أقر مساعد مخرج فيلم «راست» بأنه لم يتحقق من السلاح الذي قتل به أليك بالدوين بصورة عرضية مديرة تصوير العمل خلال التمرن على أحد المشاهد، فيما تحدثت السلطات المحلية عن «استهتار» ساد موقع التصوير، من دون استبعاد إمكان ملاحقة الممثل.

وأوضحت المدعية العامة في مدينة سانتا في (عاصمة ولاية نيو مكسيكو) ماري كارماك-ألتويس خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أن المسؤوليات لم تحدد بعد غير أنه من غير المستبعد ملاحقة الممثل أليك بالدوين الذي يتولى أيضا دور المنتج التنفيذي لفيلم «الويسترن» ذي الميزانية المنخفضة. ولم يتم توقيف أحد حتى الساعة، فيما تتواصل عمليات الاستماع إلى الشهود الذين كانوا موجودين في مزرعة بونانزا كريك، حيث قضت هالينا هاتشينز برصاصة قاتلة في 21 أكتوبر. وإضافة إلى أليك بالدوين، قد تطول الملاحقات القضائية أشخاصا آخرين على صلة بالحادثة، بينهم مساعد المخرج ديف هولز الذي سلم الممثل السلاح للتمرن على المشهد وأقر بأنه لم يتحقق منه قبل الحادثة.

وقال أدان مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا في: «أظن أن جوا من الاستهتار كان سائدا على موقع التصوير هذا وأن ثمة أسئلة يتعين على القطاع (السينما) وربما الولاية (نيو مكسيكو) البحث عن إجابات لها». وأفاد شهود بأن ديف هولز أبلغ بالدوين بأن السلاح «بارد»، ما يعني في المصطلحات السينمائية أنه غير محشو وبالتالي لا خطر من استخدامه. كما قد تطول الملاحقات القضائية خبيرة السلاح في موقع التصوير هانا غوتيريز-ريد البالغة 24 عاما. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن المقذوف كان واحدا من 600 دليل تم جمعها. وأضاف أن «الرضا» عم موقع التصوير الذي شهد المأساة.