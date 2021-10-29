وافقت محكمة هندية أمس على الإفراج بكفالة عن آريان خان، نجل نجم أفلام السينما الهندية «بوليوود» شاروخان، بعد 26 يوما من إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات. وقضت محكمة بومباي العليا بالإفراج بكفالة عن كل من أريان خان وأصدقائه أرباز ميرشانت ومونمون داميشا، وجميعهم في العشرينيات من العمر، حسبما قال محامو الثلاثة. وقال موكول روهاتجي، النائب العام الهندي السابق، والذي يتولى الدفاع عن آريان خان، خارج قاعة المحكمة: «سيصدر حكم مفصل غدا (اليوم). يجب أن يتم الإفراج عنهم غدا (اليوم) أو بعد غد (غدا) السبت».