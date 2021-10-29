الدوحة - فريد عبدالباقي



أسند نادي أم صلال القطري مهمة تدريب الفريق الكروي الأول إلى المدرب القطري وسام رزق خلفا للبرازيلي سيرجو فارياس الذي تمت إقالته وإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.



ويعتبر البرازيلي فارياس الضحية الثانية في الدوري القطري، حيث كان مواطنه زي ريكاردو مدرب نادي قطر الضحية الأولى الذي تمت إقالته وتعيين المغربي يوسف سفري بديلا له.



ورأت إدارة نادي أم صلال ضرورة إجراء تعديلات على الجهاز الفني، عقب تدهور نتائج الفريق، وعدم تحقيق أي فوز محققا 5 تعادلات جامعا 5 نقاط، احتل بها المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأخير نادي السيلية. وسبق للمدرب وسام رزق تدريب فريق نادي قطر وحقق معه نتائج جيدة.



هذا، وتنطلق مباريات الجولة الثامنة لـ«دوري النجوم»، بإقامة أربع مباريات غدا السبت، تجمع الدحيل مع قطر في الـ 5:15 مساء، على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وبنفس التوقيت يلتقي الشمال مع الخور على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، ويحل الريان ضيفا على العربي بملعبه في الـ7:30 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي السد مع الأهلي على ستاد نادي الغرافة، على أن تستكمل الأحد المقبل بمباريات السيلية مع أم صلال في الـ5:15 مساء على ستاد نادي الغرافة، والوكرة مع الغرافة في الـ 7:30 مساء.



ويتصدر «السد» ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، أمام ملاحقه الدحيل «الوصيف» وله 18 نقطة، مقابل 13 نقطة للعربي الثالث، و12 للوكرة والغرافة الرابع والخامس تواليا قبل انطلاقة الجولة الثامنة، والريان السادس برصيد 9 نقاط، وقطر سابعا برصيد 6 نقاط، والأهلي ثامنا برصيد 5 نقاط، وأم صلال تاسعا برصيد 5 نقاط، والخور عاشرا برصيد 4 نقاط، والشمال الـ 11 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، وأخيرا السيلية وله 4 نقاط.