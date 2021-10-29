في إطار سعي مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، أعلن المركز عن توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث استضافت إدارة الفتوى والتشريع حفل توقيع الاتفاقية، بحضور كل من: النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس المركز عبدالوهاب الوزان، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.



وتستهدف الاتفاقية مساهمة الطرفين في تحسين البيئة القانونية والاستثمارية في الكويت، وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الإدارة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر.



وفي هذا السياق، قال عبدالوهاب الوزان إن الاتفاقية تأتي تتويجا لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في مركز الكويت للتحكيم التجاري تسعى دوما لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة، وذلك بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.