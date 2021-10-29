الخطوط الجديدة ستستخدم في نقل النفط والحقن وصرف المياه المصاحبة للإنتاج

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تنوي إنشاء 3 خطوط لأنابيب لتدفق النفط في حقل برقان الكبير بمنطقة جنوب وشرق الكويت، حيث ان تلك الخطوط تعتبر جديدة وتستخدم لآبار الحقن وصرف المياه، فضلا عن آبار المنتجين.

وذكرت المصادر ان المشروع الأول لإنشاء خط أنابيب وتدفق في حقل برقان الكبير سيكون خاصا بآبار الحقن في المنطقة، وسيكون المشروع الثاني خاصا بإنشاء خطوط التدفق والأشغال المصاحبة لآبار الصرف، اما الثالث فسيكون للآبار المنتجة في مناطق جنوب وشرق الكويت.

وقالت المصادر إن عملية الطرح للمشاريع ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك كطرح داخلي لدى المناقصات التابعة لشركة نفط الكويت.

وأضافت أن العقود الثلاثة تمثل جانبا من العديد من العقود تتجاوز قيمتها الإجمالية 750 مليون دولار، تم طرح مناقصات في شأنها من قبل «نفط الكويت» خلال الأشهر الماضية.

وتمثل خطوط التدفق خطوط أنابيب تربط رأس بئر نفطية معينة بواحد أو أكثر من المشعبات أو معدات معالجة النفط الخام.

وقد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية في حقول النفط والغاز الكبيرة، بمشعب أو موزع، وقد ينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى معدات نقل أو بواخر.