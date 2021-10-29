قالت وزارة الداخلية ان لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي قامت اليوم الجمعة بتنفيذ تمرين الطوارئ الدولي (كونفيكس-3) بغرفة عمليات الدفاع المدني.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان التمرين شهد تفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية بحضور ممثلي الجهات المعنية.

ولفتت إلى تفعيل جميع غرف العمليات المشتركة بوزارات الدولة والتعامل مع البلاغات الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبلاغات المحلية مشيرة الى الاطلاع على مدى جاهزية واستعدادات وزارات الدولة ومؤسساتها العسكرية.

وبحسب البيان أرسل الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات ورئيس لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي اللواء جمال الصايغ رسالة شكر إلى كافة المشاركين في التمرين على ما بذلوه من جهد وتفاعل مع المعضلات وما قاموا به من إجراءات لتفعيل الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وأقيم التمرين برعاية اللواء الصايغ وبحضور أعضاء لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي المنبثقة عن لجنة الدفاع المدني.

يذكر انه سبق لدولة الكويت المشاركة في تمارين مماثلة عام 2017 في هنغاريا حول التسرب الإشعاعي وعام 2019 في دبلن (ايرلندا) حول انفجار إشعاعي محدود وتقيس هذه التمارين إجراءات الاستجابة الأولية لدى الدول ونظم الاتصال بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.