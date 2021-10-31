قدم النائب د.أحمد مطيع اقتراحا قال فيه: بعد استقرار الحالة الوبائية وارتفاع نسبة المطعمين ورفع العديد من الاجراءات الاحترازية في الكويت والعديد من دول العالم،



تقدمت باقتراح برغبة لإلغاء فحص PCR للمواطنين المسافرين المطعمين بجرعتين من لقاح «كوفيد-19» قبل السفر وبعد العودة وذلك تخفيفا للكلفة



على الدولة والمواطنين. ونص اقتراح مطيع على التالي:



أعلنت الكويت والعديد من الدول شبه العودة للحياة الطبيعية ورفع غالب الاجراءات الاحترازية وذلك مع الانخفاض الكبير بعدد إصابات فيروس كورونا وارتفاع نسبة المطعمين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة والمعتمدة دوليا، ومع هذه العودة مازالت هناك بعض الاجراءات الاحترازية التي تم اقرارها خلال الاوقات والظروف السابقة ويمكن التخلي عنها الآن مع تحسن الوضع الصحي على مستوى العالم من حيث انتشار جائحة كورونا وهذه الاجراءات باتت تشكل الآن عبئا وتكاليف إضافية على المواطنين وكذلك على الدولة كإجراء مسحات PCR قبل السفر وكذلك بعد العودة منها خصوصا أن السفر متاح حاليا للمطعمين فقط.



ولتقليل هذه الكلفة والمعاناة على الدولة والمواطن.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«إلغاء شرط إجراء فحص PCR من المواطنين المطعمين بجرعتين من لقاح كورونا (كوفيد - 19) قبل السفر وبعد العودة».