وجه النائب د.صالح المطيري سؤالا إلى وزير الـتـجـارة والـصناعة د.عبدالله السلمان.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل قدم طلب تجديد لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لفترة ثانية بعدما بلغت خدمته 38 عاما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يتوافق ذلك مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور في المواد (7) و(8) و(29)؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بكتاب عدم التجديد.



2- مذكرات الإضافة لإدارة تقدير الاحتياج الموقعة من مدير عام الهيئة من عام 2014 إلى عام 2020 مع بيان أسباب ومبررات الإضافة وعدم الإضافة للشركات والمؤسسات.



3- كشف بأسماء الشركات والمؤسسات والمزارع والمصانع لجميع موظفي ومسؤولي الهيئة وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية.



4- كشف بعدد الشركات التي رفع الإيقاف عنها في جميع رموز إدارة تفتيش العمل الموقعة من مدير عام الهيئة من عام 2014 إلى عام 2020 مع ذكر سبب الإيقاف وسبب رفع الإيقاف.