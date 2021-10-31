النجار: حريصون على التعاون مع العلامات التجارية لتقديم عروض حصرية لعملائنا

يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة. وفي هذا الإطار، يوفر البنك لعملاء باقة الذهبي والخدمات المصرفية المميزة والخدمات المصرفية الخاصة عروض حصرية شهريا بالتعاون مع «يوريكا».



يمكن لعملاء الوطني الاستفادة من العروض الشهرية والشراء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق «يوريكا» خلال أيام محددة كل شهر، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية المؤهلة، التي تشمل: بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية.



وتشمل الخصومات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال شهر نوفمبر:



خصم 20% على جهاز Apple MacBook Air 2020



خصم 20% على جهاز Apple iPad Pro 2021 12.9” 128 GB WiFi رمادي



خصم 10% على Apple AirPods Pro مع علبة شحن لاسلكي



خصم 10% على طابعة Smart Tank 519 Wireless All-in-one



خصم 15% على علبة حبر HP



خصم 8% على علبة حبر HP ثلاثية الألوان (أزرق سماوي، أرجواني وأصفر)



خصم 15% على هاتف Samsung Galaxy S21Ultra سعة 256 GB وسعة 512 GB أسود وفضي



خصم 10% على ساعة Samsung الذكية.



وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نحرص على التعاون مع العلامات التجارية الرائدة لما يثمر ذلك التعاون من تقديمنا عروض ومكافآت حصرية لعملائنا.



وأضافت: نسعى إلى توفير عروض حصرية ومميزة لعملائنا على مدار العام، وذلك في إطار حرصنا على تلبية احتياجاتهم وحصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية.



وأكدت النجار التزام البنك بتوفير مزايا فريدة ومتنوعة لعملائه من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية ومواصلة التواصل معهم للتعرف على تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.



وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.



كما توفر بطاقات Visa الوطني الائتمانية أسلوب حياة مميز، وفرصة للمشاركة في الحملات الفريدة والاستثنائية على مدار العام والتي طالما تلقى استحسانا وتفاعلا لدى العملاء.