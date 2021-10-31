أعلنت أجيليتي الشركة الرائدة في استثمارات وابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، الرائدة عالميا في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، لتطوير حلول ذكية لإدارة خدمات المرافق التابعة لأجيليتي للمجمعات اللوجستية بدءا من الكويت ومنها إلى مناطق أخرى.



وتم توقيع الاتفاقية من قبل ممثلين رسميين عن كل من أجيليتي وهواوي، وهي بمنزلة الخطوة الأولى نحو تزويد مجمعات أجيليتي اللوجستية بتكنولوجيا مركزية للمعلومات والاتصالات (ICT)، وبالخدمات التي يمكن أن تجعلها مناطق صناعية ذكية.



وتستخدم المدن والمجمعات الذكية تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها لتحسين الكفاءة التشغيلية بما فيها تعزيز الأمن الإلكتروني والخدمات الأمنية الأخرى بالإضافة إلى تحسين حركة البضائع. وتتضمن الاتفاقية تقييم التقنيات والأنظمة التي ستساعد في تنظيم إدارة العملاء والمستخدمين ومداخل المركبات، وإنشاء «طرق ذكية» تغطيها شبكة لاسلكية، وتحسين نظم الأمن والسلامة في مجمعات أجيليتي اللوجستية.



وستعمل فرق أجيليتي للمجمعات اللوجستية مع شركة هواوي على تحديد المتطلبات الخاصة بالحلول والابتكارات التي من شأنها تحسين العمليات التشغيلية على أفضل وجه في كل منشأة. تهدف أجيليتي للمجمعات اللوجستية إلى زيادة كفاءة الإدارة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين خدمة العملاء بما في ذلك تسهيل المعاملات والإجراءات الخاصة بهم من خلال نظم إدارة المعلومات والبرامج المتقدمة وتعزيز الخدمات الأمنية، فضلا عن تقليل استهلاك الطاقة.



وجدير بالذكر أن هذه التقنيات قد تم البدء بتطبيقها فعليا في موقع ميناء عبدالله الصناعي التابع لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت.



وبهذه المناسبة قال نادر سكين، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت والخليج: إن العمل مع شركة رائدة في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشركة هواوي سيمنح أجيليتي ميزة تمكننا من أن نوفر لعملائنا مرافق ومنشآت معززة بخدمات متنوعة ومميزة. فأهدافنا تتماشى مع رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تعزيز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والحرفيات في الكويت من خلال توفير نظام ايكولوجي متكامل لتمكين الشركات من أداء مهامها بأفضل وجه وتعزيز هذا النظام.



وأضاف: لقد أصبحت الاستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، فهي عنصر أساسي في تصميمنا ومنشآتنا لأنها تخفض تكاليف الطاقة وتقلل من النفايات وتحمي البيئة. نحن نبني من أجل الكويت وقطاعها الصناعي، ولكننا أيضا نبني من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. ونحن نتطلع إلى تعاون مثمر مع هواوي في الوقت الذي نبني فيه مرافق المستقبل الذكية على مستوى الكويت والمنطقة.



ومن جهته، قال ليام زهاو، الرئيس التنفيذي لهواوي في منطقة شمال الخليج: نحن فخورون بإتاحة الفرصة لنا لدعم شركة خدمات سلسلة التوريد الرائدة مثل أجيليتي من خلال حلول هواوي المتطورة للمدن الذكية ذات المستوى العالمي. وحيث ان المدن الذكية هي من أولويات الأجندة الوطنية للكويت، تلتزم هواوي ببذل كل ما في وسعها لدعم تحقيق رؤية الدولة عبر تمكين الشركات بواسطة حلولنا المتقدمة ودفع عجلة التحول الرقمي في البلاد.