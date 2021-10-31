أشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة للمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ.



وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ «كونا» عقب تكريمه المستشار آل الشيخ، أن ما شهده مجال الترفيه في المملكة في السنوات الأخيرة من تطور كبير وواضح للجميع وملموس كان نتيجة جهود جبارة وعمل دؤوب ومستمر وكبير من قبل المستشار آل الشيخ وفريق العاملين معه.



ولفت إلى أن قطاع الترفيه في المملكة بشكل عام أصبح محط أنظار المنطقة إلا أن موسم الرياض يعتبر حدثا استثنائيا وحقق نجاحا باهرا في أول مواسمه ونحن الآن نشهد كيف كان الترقب للموسم الثاني له وهو ما تؤكده الأرقام والإقبال الكبير من الجماهير منذ يومه الأول.



وأوضح السفير الخالد أن هذه الجهود المبذولة تستحق التكريم وأن تكون نموذجا في كيفية تطوير القطاع السياحي بدول الخليج وجذب الاستثمارات إليها، ما يبين أن العمل المخطط له والمدروس يؤتي ثماره ويحقق النجاحات.



وأكد أن العمل المتواصل حقق إنجازا مشهودا بإقامة مناطق الموسم الـ 14 ومنها (بوليفارد رياض سيتي) و(المربع) و(وينتر وندر لاند) في وقت قياسي خلال 4 أشهر، داعيا المواطنين وأسرهم إلى زيارة الرياض والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في تجربة جميلة تناسب جميع الأعمار.